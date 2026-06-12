ديجينك: الضغط على تركيا أكبر قبل مواجهة أستراليا في افتتاح مشوار كأس العالم

يرى المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك أن منتخب تركيا سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم تحت ضغط كبير، عندما يلتقي مع أستراليا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وأوضح ديجينك أن المنتخب التركي يعود إلى المونديال بعد غياب طويل دام 24 عامًا، وهو ما يضع عليه ضغوطًا إضافية في بداية مشواره بالبطولة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: “أعتقد أن هناك الكثير من الضغط على تركيا لأنها لم تظهر في كأس العالم منذ عام 2002. هناك الكثير من الآمال المعلقة عليهم، والكثير من الضغط، لكننا مستعدون لذلك بالتأكيد”.

وتاريخيًا، شاركت تركيا مرتين فقط في كأس العالم، كانت الأولى عام 1954، بينما جاءت أفضل مشاركتها في نسخة 2002 عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.

في المقابل، يملك المنتخب الأسترالي خبرة أكبر نسبيًا في البطولة، بعدما شارك في آخر خمس نسخ من كأس العالم، ونجح في بلوغ دور الـ16 مرتين.

وأضاف ديجينك: “أعتقد أن 26 لاعبًا في قائمة تركيا لم يسبق لهم خوض كأس العالم، بينما لدينا نحن حوالي تسعة لاعبين لديهم خبرة سابقة في البطولة، وهذا يمنحنا أفضلية من حيث التجربة”.

ورغم ذلك، شدد المدافع الأسترالي على أن المنتخب التركي يضم لاعبين ذوي خبرة كبيرة على مستوى الأندية الأوروبية، مؤكدًا أن المباراة ستكون متوازنة وقوية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في فانكوفر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس العالم.