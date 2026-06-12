ترامب: أنجزنا تسوية عظيمة مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم في أوروبا نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارته "أنجزت تسوية عظيمة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إنهاء تفاصيل الاتفاق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع.

وذكر أن نائبه دي فانس سيسافر للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران.

ولفت إلى إجراء محادثات مع قادة عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الاتفاق.