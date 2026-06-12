 ترامب: أنجزنا تسوية عظيمة مع إيران - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2026 12:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

ترامب: أنجزنا تسوية عظيمة مع إيران


نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 11:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم في أوروبا نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارته "أنجزت تسوية عظيمة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إنهاء تفاصيل الاتفاق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع.

وذكر أن نائبه دي فانس سيسافر للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران.

ولفت إلى إجراء محادثات مع قادة عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الاتفاق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك