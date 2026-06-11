متحدث القوات المسلحة الإيرانية: لا صحة للادعاءات بشأن تدمير أنظمتنا الدفاعية

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علق المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، على تصريحات المسئولين الأمريكيين بشأن تدمير منظومات الدفاع الجوي وتراجع القدرات الدفاعية الإيرانية.

وقال في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الخميس: «لا تلتفتوا إلى ادعاءات ومزاعم العدو؛ فقد كبّدنا الأمريكيين خسائر وأضرارًا أكبر بكثير وأوسع نطاقًا مما يعلنون»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي استكمال أحدث موجة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدا أنها جاءت ردا على ما وصفه بـ«العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في بيان، إن قواتها أنهت تنفيذ غارات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة.

وأشارت إلى أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع قالت إنها «شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية».