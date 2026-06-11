مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران للمنشآت المدنية والبنية التحتية يقوض جهود السلام

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره، بأشد العبارات، لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، صباح الخميس، أكد الأمين العام أن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وشدد الأمين العام على دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات، استهدفت الكويت والبحرين والأردن.

وقال الحرس الثوري إن الهجمات طالت مواقع عسكرية أمريكية، بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت، ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم الليلة الماضية.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.