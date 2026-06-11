افتتح المنتخب المكسيكي السجل التهديفي لنسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

واحتاج المنتخب المكسيكي لـ 9 دقائق فقط ليسجل الهدف الأول في نسخة العام الحالي من كأس العالم، عن طريق خوليان كينيونيس.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وانفرد المنتخب المكسيكي برقم قياسي تاريخي في كأس العالم، بعدما خاض مباراة افتتاح نسخة 2026 أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة العالم الحالي من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وأصبح منتخب المكسيك أكثر المنتخبات مشاركة في مباريات الافتتاح بكأس العالم، برصيد 8 مباريات، متفوقًا على المنتخب البرازيلي صاحب الـ7 مباريات.

ولعب منتخب المكسيك، قبل مباراة اليوم، 7 مرات في افتتاح كأس العالم آخرها كان ضد جنوب إفريقيا أيضا، في نسخة 2010.