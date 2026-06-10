 الأرصاد: طقس الخميس حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الخميس حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
أحمد رفعت
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 11:19 م

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد الخميس، معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، وذلك بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة: العظمى الصغرى
القاهرة: 35 23
العاصمة الإدارية: 35 22
الإسكندرية: 30 21
شرم الشيخ: 37 28
أسوان: 46 28
الأقصر: 44 27

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