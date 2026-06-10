الزمالك ينهي أزمة صلاح الدين مصدق

أكد محمد خرازي، وكيل أعمال المغربي صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق، انتهاء أزمة اللاعب بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف المعنية.

ووجّه خرازي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، الشكر إلى مسؤولي نادي الزمالك، بالإضافة إلى الوفد الذي تواجد في المغرب، مشيدًا بالتعاون الذي أبداه الجميع من أجل إنهاء الملف والوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف.

وقال وكيل اللاعب ف: “أتقدم بالشكر إلى مسؤولي الزمالك والوفد الذي تواجد في المغرب على التعاون الكبير الذي لمسناه خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء أزمة صلاح مصدق”.

وأضاف: “تم الانتهاء من إجراءات التسوية أمس، وذلك بحضور جميع الأطراف، وتم إغلاق الملف بشكل رسمي، بعدما سادت حالة من التفاهم والتعاون بين الجميع”