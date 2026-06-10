أكسيوس: مسئولون إيرانيون وأمريكيون عقدوا محادثات في الدوحة

قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن مسئولين إيرانيين وأمريكيين أجروا خلال اليومين الماضيين محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية، في إطار الجهود الرامية إلى تضييق فجوات الخلاف بين الجانبين، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وبحسب المصدر، عقد الوفدان الإيراني والأمريكي لقاءات منفصلة مع الوسطاء القطريين، الذين نقلوا الرسائل والمقترحات بين الطرفين في محاولة لدفع مسار التفاوض.

وأضاف المصدر أن المسئولين القطريين سعوا إلى ترتيب اجتماع ثلاثي مباشر يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر، بهدف التفاوض المباشر حول القضايا العالقة والتوصل إلى تفاهم بشأن النقاط الخلافية المتبقية.

إلا أن المصدر أشار إلى أن الجانب الإيراني رفض عقد لقاء مباشر مع المسئولين الأمريكيين، مفضلا استمرار المباحثات عبر الوساطة القطرية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا وتوترا متزايدا بين واشنطن وطهران، وسط مساع إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.