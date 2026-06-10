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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إسرائيلي يكشف عن إصابة قاعدة جوية خلال الهجمات الإيرانية

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 11:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 11:45 م

أفاد مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنّ قاعدة جوية مهمة في البلاد أصيبت خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية الأحد والاثنين، رغم أن طبيعة الأضرار لم تُحدد حتى الآن بدقة.

وقال المسئول في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "نؤكد أن القاعدة تأثرت ولكن في منطقة غير أساسية"، في إشارة إلى قاعدة رامات دافيد الواقعة في شمال اسرائيل.

وأضاف: "ما زلنا نتحقق مما إذا كان الأمر ناجما عن شظية (ناتجة من عملية اعتراض) أو عن تأثير مباشر. من المرجح جدا أنها كانت شظية كبيرة، ولم يسجل أي ضرر في المعدات أو الطواقم".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضربة يوم الأحد على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.

وأعقب ذلك تبادل هجمات بين إسرائيل وإيران للمرة الاولى منذ إعلان هدنة في حرب الشرق الأوسط قبل شهرين.

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