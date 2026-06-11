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قال مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم، إن «طهران أثبتت للأمريكيين الليلة الماضية بأن أي مغامرة جديدة ستُقابل برد فوري من إيران ولن تتهاون إيران مع أي عدوان».

وأضاف في تصريحات للوكالة: «القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد الليلة أيضًا، وإذا أقدم الأمريكيون على أي عمل عدواني، فسيواجهون ردوداً قوية».

ولفت المصدر العسكري إلى أنه إذا أقدم الأمريكيون على أي عمل، فستستهدف إيران مصالح جديدة للولايات المتحدة.

وتابع: «فكرة الأمريكيين عن التصعيد المُتحكم به وأخذ زمام المبادرة فكرة حمقاء، ولن تتردد إيران في فرض حسابات جديدة على الأمريكيين».

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة"، مشيرا إلى أن أمريكا ستضرب إيران اليوم الأربعاء.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رد واشنطن على إسقاط طهران طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية بمنطقة مضيق هرمز.