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دخل التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، دائرة اهتمامات نادي تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة تشيلسي تدرس تدعيم خط الوسط بعناصر شابة ومميزة، حيث يحظى جولر بإعجاب الجهاز الفني للفريق اللندني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن المدرب الإسباني تشابي ألونسو أوصى بضم اللاعب التركي، في ظل قناعته بقدراته الفنية وإمكانياته الكبيرة التي يمكن أن تضيف الكثير إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يمانع رحيل جولر خلال الميركاتو الصيفي، لكنه اشترط الحصول على نحو 30 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.

ويرتبط أردا جولر بعقد مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح إدارة ريال مدريد أفضلية كبيرة في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبله.