نقيب المهن التمثيلية ناعيًا الفنان عبدالعزيز مخيون: فقدنا قيمة فنية وإنسانية كبيرة

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون، قائلًا: « إحنا فقدنا قيمة إنسانية وقيمة فنية كبيرة».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى حضوره مراسم دفن وجنازة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مضيفًا: «كان حشد كبير جدًا وكانت جنازة مهيبة جدًا جدًا».

وأوضح انتماء الفنان الراحل لقريته بمحافظة البحيرة، قائلًا: «كان له بيته بيروح على طول يقعد هناك وبينزل ساعة التصوير بس».

وأكد أنه سيجتمع مع الوسط الفني، للتفكير بطريقة لتخليد ذكرى الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، مضيفًا: «هنجتمع أكيد وهنفكر مع الزملاء في الوسط الفني إزاي فعلًا نخلد هذا الإنسان بعطائه بأعماله العظيمة لأنه رحلة عطاء كبيرة جدًا ومتنوعة ومختلفة».

ونوّه إلى انتقاء الفنان الراحل لأدوارة واستعداده الجيد لها، قائلًا إن أحد أقرباء الراحل صحبه بجولة في منزله، كشف له فيها عن الجدول الصباحي له ودراسته وتأمله بجيمع أدواره.

وأكمل: «يعني أنا النهاردة وأنا في البلد فجه حد من العائلة.. دخلني على البيت بتاعه وقالي بص كان بيصحى الصبح يفطر هنا وبعدين بعد ما يفطر بيشرب مياه حاطط كدا زي إناء بيشرب منه مياه وبعد كدا يقعد بقى يجيب الورق ويقعد يذاكر ويقعد يتأمل».

واسترجع أحد مواقف الفنان الراحل أثناء تصوريه عملًا بالموسم الرمضاني الماضي، قائلًا إن الراحل أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لإجراء جراحة خطيرة، وأنه استأذن الطبيب المعالج بالتوجه للقاهرة ليوم واحد لاستكمال مشاهده، مضيفًا: « الدكتور قاله إحنا داخلين عملية خطيرة، قالة وليكن هذا آخر يوم ليا وراح صور اليوم دا ورجع تاني».

ووصف الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، قائلًا: «هو فنان بجد مثقف بجد مقبلش أي دور مقدمش تنازلات».





ورحل الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر يناهز 83 سنة إثر أزمة صحية طارئة، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، ترك خلالها بصمة في السينما والدراما والمسرح المصري.