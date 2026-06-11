ضياء رشوان: الإخوان لم يعد لهم كيان موحد بعد 30 يونيو

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين لم يعد له اليوم كيان موحد، مشيرًا إلى أن ما حدث في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أدى إلى تفكك الحالة التنظيمية والفكرية للجماعة، وتراجع ما وصفه بـ”الحالة الإسلامية ذات الطابع الإخواني” في العالم العربي.

وأوضح "رشوان"، خلال لقائه ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن المركز الرئيسي للجماعة تعرض لانقسام وتشتت منذ عام 2013، وهو ما انعكس على الفروع والحركات المرتبطة بها في المنطقة العربية.

وأضاف أن بعض بؤر العنف الجهادي ما زالت موجودة في في منطقة الساحل الإفريقي، قائلاً: "ويدوب تمس الحدود الجنوبية لليبيا بالعافية".

وفي سياق آخر، تحدث عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، قائلاً إن إسرائيل تقوم على ما وصفه بـ”وهم القوة”، ضاربًا بالمثال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن حتى الآن من حسم الأوضاع في قطاع غزة رغم استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة، مضيفًا أن الحرب في إيران كشفت عن تباين علني في المصالح.