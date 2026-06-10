ترامب: سنهاجم إيران بقوة مجددا اليوم ولدينا الحق في استئناف القصف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجددا اليوم، وأن لديها الحق في استئناف القصف.

وأضاف ترامب في تصريحات، الأربعاء: "على إيران توقيع الاتفاق وهو اتفاق جيد فهو لا يمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، بل في الواقع، يحظر عليهم تماما امتلاك أي سلاح نووي في أي وقت، ونحن نراقب عن كثب ما يقومون به"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض ​على اتفاق، وعليها الآن أن "تدفع الثمن"، بعد أن تبادلت الدولتان ‌الضربات في المنطقة على الرغم من تقارير عن جهود لمواصلة التفاوض.

وأضاف ترامب: "لا تحسن إيران إلا الكلام، لكنه بلا أفعال... استغرقوا وقتا أطول من اللازم في التفاوض على اتفاق كان سيصب ​في مصلحتهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن".