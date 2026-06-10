قال الإعلامي تامر أمين، إن واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور لجنة امتحانية بإحدى مدارس محافظة قنا وادعائه مساعدة المراقب للطلاب على الغش، تحمل جانبين، الأول أنه أعجبه موقف ولي الأمر الرافض للغش داخل اللجنة، رغم أن أبناءه قد يكونون من المستفيدين منه، مؤكدًا أن "الصح صح عند الراجل.. لكنه اتعمل بطريقة غلط".

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن ما أعجبه في الواقعة هو وعي ولي الأمر بخطورة الغش ورفضه له، مشددًا في ذات الوقت على أن "الصح لازم يتعمل بطريقة صح"، موضحًا أنه ليس مسموحًا لأي شخص باقتحام لجنة امتحانية أو التحدث إلى المراقب داخلها، حتى لو كان ما يقوله صحيحًا.

وتابع أن الإجراء السليم كان يتمثل في إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة ليتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، أو تصعيد الأمر إلى الإدارة التعليمية وتحرير محضر رسمي إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حديثه عن الغش باعتباره "آفة هذا العصر"، معربًا عن سعادته بتفاعل الجمهور مع هذا الطرح واتفاقهم على أن الغش لا يقتصر على الامتحانات فقط، بل يمتد إلى الضمير والسلعة والسعر والمنتج والجودة والوعود.

واستكمل: "كل الغش فساد، وكل الفساد غير قانوني وحرام.. شرعًا وأخلاقيًا"، لافتًا إلى أن أكثر ما يثير استياءه هو مشاركة بعض الآباء والأمهات في عملية الغش الخاصة بأبنائهم، سواء بالتشجيع أو الموافقة أو المساعدة المباشرة.

وأردف أن الصغير قد لا يدرك خطورة ما يفعله عندما يفكر في الغش للنجاح، لكن الكارثة الحقيقية تتمثل في مشاركة الأب أو الأم في هذا السلوك، لأنهما بذلك يزرعان في أبنائهما قيم الفساد والسرقة التي قد تلازمهم طوال العمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر واقعة داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، ويوثق دخول أحد أولياء الأمور إلى اللجنة ووقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد المراقبين. ووفقًا لما تم تداوله، ادعى ولي الأمر مساعدة المراقب الطلاب على الغش داخل اللجنة.