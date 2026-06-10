انتصار السيسي بعد لقائها بمتطوعي الهلال الأحمر: شهدت معهم وصول مساعدات غزة إلى مليون طن

عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بلقاء متطوعي الهلال الأحمر.

وقالت عبر حسابها على منصة فيسبوك: «سعيدة بلقاء أبنائي وبناتي من متطوعي الهلال الأحمر المصري».

وأضافت: «شهدت معهم لحظة وصول المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق مصر إلى مليون طن، كل التقدير لكل يدٍ امتدت بالعون ولكل جهدٍ صادق خُصص لخدمة الإنسان».

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 211 حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة نحو 2,343 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: لحوم الصدقات سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، خيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.