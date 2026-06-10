شاب يقتل والديه وشقيقه في مدينة ديترويت الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما قتل أربعة أشخاص في منزل بضاحية بمدينة ديترويت، من بينهم والداه وشقيقه، ثم استسلم فور وصول الشرطة إلى المنزل.

وقال قائد شرطة ليفونيا، توم جورالسكي: "لا نعرف سبب وقوع الحادث"، إلا أن المشتبه به كانت تربطه علاقة متوترة بوالديه.

وأضاف جورالسكي: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كان لهذا الأمر علاقة بما حدث أم لا".

وأوضح جورالسكي، أن عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى المنزل بعد ظهر أمس الثلاثاء عثروا على الوالدين، ستيرلينج بيرس البالغ من العمر 58 عاما وهولي كيمبال البالغة من العمر 53 عاما، في الفناء الخلفي للمنزل مصابين بطلقات نارية.

وقال جورالسكي، إنه تم العثور على تانر بيرس البالغ من العمر 22 عاما وصديقته البالغة من العمر 21 عاما مقتولين بالرصاص داخل إحدى غرف النوم.

وأضاف جورالسكي، أنه عند وصول رجال الشرطة، خرج المشتبه به من المنزل "رافعا يديه فوق رأسه وأصابعه متشابكة"، وأن المشتبه به أقر بأنه أطلق النار على أفراد عائلته.

وقال قائد الشرطة، أن سجلات الشرطة لا تتضمن أي بلاغات سابقة عن مشكلات أو حوادث استدعت تدخل السلطات في هذا المنزل.

وأضاف جورالسكي: "هذا حادث مأساوي لمدينتنا".