ترامب يوقع قانونا لتمويل برامج الهجرة والترحيل بـ70 مليار دولار

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون اليوم الأربعاء يمنح أجندته الخاصة بالهجرة والترحيل نحو 70 مليار دولار حتى نهاية فترته الرئاسية.

ويخصص مشروع القانون 38 مليار دولار لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك و26 مليار دولار لدوريات الحدود. وذكر البيت الأبيض، أن مبلغا إضافيا قدره 5 مليارات دولار سيغطي التكاليف غير المتوقعة.

ووقع ترامب، على القانون في المكتب البيضاوي بعد يوم من موافقة الجمهوريين في مجلس النواب على الإجراء بأغلبية 214 صوتا مقابل 212 رغم اعتراضات الديمقراطيين.

وأنهى توقيعه معركة استمرت نحو ستة أشهر بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي بدأت بإطلاق النار على مواطنين أمريكيين، هما أليكس بريتي ورينيه جود، في يناير أثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية في مدينة مينيابوليس.