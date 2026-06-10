تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر كثيرا من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الحالي بواقع 7.2 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 8 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 4 ملايين برميل.

وفي ظل هذا التراجع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 5. 426 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) تراجع بواقع 200 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 13% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما تراجع مخزون البنزين تراجع بواقع 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي؛ ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.