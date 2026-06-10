العثور على دبلوماسي أمريكي متوفى في يانجون واحتجاز مشتبه بها تايلاندية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، العثور على دبلوماسي أمريكي متوفي في كبرى مدن ميانمار، فيما أفاد أعضاء بالسلك الدبلوماسي في يانجون بأن الشرطة احتجزت امرأة تايلاندية على خلفية التحقيقات.

وأحال المسئولون الأمريكيون في تايلاند والسفارة الأمريكية في ميانمار، الاستفسارات المتعلقة بالقضية إلى وزارة الخارجية التي أكدت "وفاة موظف حكومي أمريكي" معين بالسفارة في يانجون، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وقالت الوزارة، في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "احتراما لخصوصية الأسرة والأحباء، ليس لدينا معلومات إضافية لنقدمها في الوقت الحالي".

ووفقا لثلاثة مصادر في السلك الدبلوماسي بميانمار -تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالحديث عن القضية- تم العثور على الرجل متوفيا قبل نحو أسبوعين في فندق ومساكن "ساكورا" .

ويُعد هذا المرفق، الذي يوفر خيارات للإيجار طويل الأجل، وجهة شائعة للدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الأجانب، ويقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر (ميل واحد) من السفارة الأمريكية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الشرطة تتعامل مع الحادثة كجريمة قتل محتملة، وأنها تحتجز امرأة تايلاندية على ذمة التحقيق.