«مرحبا بك في بيتك» الأهلي يعلن عن بدء وائل جمعة مهام عمله مديرا للكرة

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رحب نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بنجمه ومدافعه الدولي السابق، وائل جمعة، الذي سيتولى منصب مدير الكرة ضمن الجهاز الفني الذي سيتولى المسؤولية في الموسم الجديد.

نشر الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوائل جمعة وهو يحتفل بقميص النادي وعليها عبارة "مرحبا بعودتك.. أهلا بك في بيتك".

كما أشار الأهلي في تدوينة أخرى إلى أن جمعة بدأ مهام عمله، اليوم الأربعاء، تتضمن ثلاث صور من داخل مكتبه في النادي.

وسبق أن عمل وائل جمعة مديرا للكرة في الأهلي لموسم واحد فقط فور اعتزاله في موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ثم المدرب المؤقت فتحي مبروك.

وبعدها انتقل وائل جمعة للعمل بالاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورتس القطرية، وتخللتها فترة للعمل مديرا للمنتخب ضمن الجهاز الفني الذي كان يقوده البرتغالي كارلوس كيروش.

وسيتولى وائل جمعة المسؤولية خلفا لوليد صلاح الدين الذي عمل ضمن الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، قبل الاستغناء عن الجهاز الفني بالكامل بعد اكتفاء الفريق بالفوز بلقب السوبر المحلي.