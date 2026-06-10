 الأهلي يعلن الاستغناء عن ديانج بعد رحلة امتدت 7 سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن الاستغناء عن ديانج بعد رحلة امتدت 7 سنوات

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 9:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 9:24 م

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، رحيل لاعب الوسط المالي آليو ديانج بعد مسيرة طويلة مع الفريق امتدت لسبع سنوات، بانتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

كتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "لقد حققنا الكثير من الإنجازات معًا.. شكرًا أليو ديانج".

وكان ديانج البالغ من العمر 28 عاما انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.2 مليون يورو، وكان ركيزة أساسية طوال هذه الفترة تحت قيادة أكثر من مدرب مثل ريني فايلر وبيتسو موسيماني وريكاردو سواريش ومارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وأخيرا ييس توروب.

وتعثرت مفاوضات مسؤولي الأهلي مع ديانج لتحديد تعاقده، ليقرر اللاعب الرحيل، حيث من المتوقع انتقاله إلى أحد الأندية الإسبانية خلال الصيف الجاري.

سجل ديانج 8 أهداف وصنع 11 لزملائه في 250 مباراة، ورحل معارا لمدة عام واحد إلى الخلود السعودي في الموسم قبل الماضي 2024-2025 قبل عودته مجددا إلى الفريق.

وساهم ديانج في تتويج الأهلي بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر ثلاث مرات، ودوري أبطال أفريقيا أربع مرات، إضافة إلى برونزية مونديال الأندية ثلاث مرات.


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