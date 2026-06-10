وزير الحرب الأمريكي: ليس من الحكمة أن تتحدى إيران الولايات المتحدة أكثر من ذلك

قال ​وزير الحرب الأمريكي بيت ‌هيجسيث، اليوم الأربعاء، إنه ليس من الحكمة أن تتحدى ​إيران الولايات المتحدة ​أكثر من ذلك، وذلك بعد ⁠أن نفذت واشنطن ​ضربات جوية ليلا ردا على ​إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية.

وأضاف هيجسيث، خلال زيارة لقاعدة جوانتانامو ​الأمريكية في كوبا: "في ​الوقت الراهن، هذه ضربات دفاعية لضمان ‌حماية ⁠شعبنا. ومرة أخرى، سيكون من غير الحكمة أن تتحدانا إيران أكثر من ​ذلك.. ​يسعى ⁠الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى التوصل إلى اتفاق، ​بل إلى اتفاق ​شامل ⁠يصب في مصلحة الشعب الأمريكي، بحيث لا تتمكن ⁠إيران ​أبدا من امتلاك ​سلاح نووي"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق الأربعاء، إن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن"، وذلك، بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية "أباتشي" أمريكية قبالة سواحل عمان.