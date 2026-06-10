قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة استهدفت رادارات إيرانية، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن واشنطن كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن إيران "تواصل المماطلة".

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة "كانت قريبة جدا" من إبرام اتفاق مع إيران، لكنه اتهم طهران بأنها "تواصل المماطلة وتحاول استغفالنا"، مضيفا: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد ترامب أنه يريد "السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره"، لكنه شدد على أن الاتفاق الذي تسعى إدارته للتوصل إليه مع إيران يجب ألا يكون شبيها باتفاق عام 2015، الذي اعتبر أنه "كان يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي".

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تعمل عليه إدارته "يقطع الطريق" على امتلاك إيران سلاحا نوويا، مضيفا: "ينبغي على إيران أن توقع الاتفاق، فهو اتفاق جيد وذو مغزى".