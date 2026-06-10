وزير الخارجية الألماني يبدي تفاؤله بشأن سرعة بدء إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن تفاؤله بشأن بدء إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سريعا، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى التحلي بالصبر.

وخلال اجتماع مع نظيرته المجرية أنيتا أوربان، قال فاديفول، في برلين اليوم الأربعاء: "بعد فترة طويلة من الانتظار، لدينا الآن كل الصبر اللازم لإتمام هذه العملية بكل هدوء وعناية".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: " أنا متفائل بأن ذلك يمكن أن يحدث قريبا".

وأوضح فاديفول، أن المحادثات وصلت إلى المرحلة النهائية المتعلقة بإطلاق المفاوضات الرسمية.

وتابع قائلاً: "لكن بعد أن أخذ المسار السياسي يبدو إيجابياً جداً، فإننا سنقوم بذلك بكل عناية ودون أي تسرع؛ لأن ذلك غير ضروري".

ولفت الوزير الألماني، إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش يوم الاثنين المقبل المواضيع المتبقية، وسيعمل بشكل أساسي على التحضير للقمة الأوروبية المقرر عقدها في العطلة الأسبوعية.

وقال فاديفول: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى نتائج مشتركة"، معربا عن تفهمه الكامل لحاجة الحكومة المجرية الجديدة ــ التي لم يمض على توليها السلطة سوى نحو أربعة أسابيع ــ إلى منحها الفرصة الكافية للاطلاع على الملفات وفحص كافة الأمور.

ومن جانبها، صرحت أوربان، بأن العمل جارٍ لتنظيم لقاء بين رئيس الوزراء (المجري) بيتر ماجيار والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدة وجوب تطبيق معايير وإجراءات الانضمام الخاصة بالاتحاد الأوروبي على جميع الدول المرشحة دون استثناء

وفي الوقت نفسه، شددت على أن الحكومة المجرية الجديدة لن ترسل أي معدات عسكرية إلى أوكرانيا، ولا تدعم إمدادات الأسلحة إليها. ويُذكر أن أنيتا أوربان لا تربطها صلة قرابة برئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وبعد عامين من الركود والجمود، بات بإمكان أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا التطلع إلى بدء رسمي وقريب لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ كانت الرئاسة القبرصية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء الاستعدادات للبدء الرسمي للمرحلة الأولى من المفاوضات.

وفي أفضل الأحوال، يُتوقع أن تنطلق هذه المحادثات في 15 يونيو الجاري على هامش اجتماع وزاري أوروبي في لوكسمبورج.

وكانت مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، قد افتُتحت مبدئياً في يونيو 2024، إلا أن المجر استخدمت بعد ذلك حق النقض (الفيتو) لعرقلة افتتاح المرحلة الأولى من المفاوضات مع أوكرانيا.

ولم تشهد هذه العملية حراكا مجددا إلا بعد سقوط رئيس الوزراء المجري المخضرم فيكتور أوربان في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.