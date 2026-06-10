نقيب المحامين يبحث مع وزير المالية حل مشاكل الضرائب الخاصة بالمحامين

- وزير المالية يوجه ببدء أعمال اللجنة المشكلة لحل مشكلة الضرائب الخاصة بالمحامين اعتبارا من الأسبوع المقبل

التقى الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لبحث وحل مشاكل الضرائب التي تواجه المحامين، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة بين نقابة المحامين ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب.

وبحث نقيب المحامين مع وزير المالية، خلال اللقاء، كل السبل لحل مشاكل الضرائب الخاصة بالمحامين، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة وعادلة تضمن معالجة هذه المشكلات بما يحقق الاستقرار المهني ويحفظ حقوق المحامين.

وأكد وزير المالية، حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المحامين لحل كل مشاكل الضرائب الخاصة بالمحامين، موجهًا ببدء أعمال اللجنة المشكلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لوضع التصورات والحلول المناسبة لإنهاء المشكلات الضريبية الخاصة بالمحامين في أسرع وقت ممكن، بحسب بيان النقابة.

وحضر اللقاء رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وعبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والسيد جابر، عضو مجلس النقابة، وإبراهيم عبد الحليم، مسؤول ملف الضرائب بنقابة المحامين.