رئيسة جامعة جونزاجا تستقبل بعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

حرصت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، على حضور مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقام ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وألقت رئيسة الجامعة كلمة ترحيبية أمام بعثة المنتخب الوطني، أعربت خلالها عن سعادتها باستضافة منتخب مصر داخل الحرم الجامعي، متمنية للفراعنة التوفيق خلال مشاركتهم في البطولة العالمية.

وجاءت زيارة الدكتورة كاتيا باسيريني في إطار الترحيب الرسمي ببعثة المنتخب المصري، التي تتخذ من مرافق جامعة جونزاجا مقرًا لتدريباتها خلال فترة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد خصص ملاعب جامعة جونزاجا في مدينة سبوكين لتكون القاعدة التدريبية لمنتخب مصر طوال فترة مشاركته في كأس العالم 2026، حيث يواصل الفريق استعداداته لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأمل المنتخب الوطني في الظهور بصورة قوية خلال البطولة، مستفيدًا من الأجواء المميزة والدعم الجماهيري الذي يحظى به منذ وصوله إلى الولايات المتحدة.