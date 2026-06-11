 رئيسة جامعة جونزاجا تستقبل بعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال - بوابة الشروق
الخميس 11 يونيو 2026 1:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

رئيسة جامعة جونزاجا تستقبل بعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 12:20 ص

حرصت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، على حضور مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقام ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وألقت رئيسة الجامعة كلمة ترحيبية أمام بعثة المنتخب الوطني، أعربت خلالها عن سعادتها باستضافة منتخب مصر داخل الحرم الجامعي، متمنية للفراعنة التوفيق خلال مشاركتهم في البطولة العالمية.

وجاءت زيارة الدكتورة كاتيا باسيريني في إطار الترحيب الرسمي ببعثة المنتخب المصري، التي تتخذ من مرافق جامعة جونزاجا مقرًا لتدريباتها خلال فترة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد خصص ملاعب جامعة جونزاجا في مدينة سبوكين لتكون القاعدة التدريبية لمنتخب مصر طوال فترة مشاركته في كأس العالم 2026، حيث يواصل الفريق استعداداته لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأمل المنتخب الوطني في الظهور بصورة قوية خلال البطولة، مستفيدًا من الأجواء المميزة والدعم الجماهيري الذي يحظى به منذ وصوله إلى الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك