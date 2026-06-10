 ماكرون يعلن دعوة قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا لقمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعلن دعوة قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا لقمة مجموعة السبع

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 10:29 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون يوم الثلاثاء في قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الاوسط.

وقال الرئيس الفرنسي خلال لقائه ممثلين للمجتمع المدني في الإليزيه: «النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز والذي له تأثير فعلي على اقتصاداتنا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، والمفاوضات حول إيران»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشدد ماكرون، على الأهمية الكبيرة لمحاولة إيجاد سبل للتعاون.

وأعلن ماكرون أيضا أن زيلينسكي سيشارك في جلسة أخرى مقررة الثلاثاء، وقال: "هذا مهم جدا لنا، لأنه يجب إعادة تحقيق التقارب داخل مجموعة السبع دعما لأوكرانيا في مختلف جوانب الحرب"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن حول هذا الملف.

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