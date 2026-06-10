أحمد موسى عن منظومة المعاشات والتأمينات: لما التطوير يكتمل مش هتلاقي حد يساومك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تذبل جهودا لتطوير منظومة المعاشات والتأمينات، مؤكدًا أن الدولة عملت على إنشاء منظومة حديثة ومتطورة للتيسير على أصحاب المعاشات والتأمينات.

وقال "موسى"، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشروع القومي الجديد يستهدف تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وإنهاء العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين لسنوات طويلة.

وأضاف: "الدولة حاولت تعمل منظومة حديثة متطورة للتسهيل على أصحاب المعاشات والتأمينات، وفي 2001 عملنا محاولة لإصلاح المنظومة منفعتش، وفي 2007 لغاية 2011 كلها محاولات منفعتش، وتم إصلاح بيانات 20 مليون مواطن في المعاشات والتأمينات خلال 5 سنوات".

وتابع: "لما المنظومة تكتمل هتعمل اللي أنت عايزه من أبلكيشن من بيتك، ومش هتلاقي حد يساومك، كان فيه سماسرة بيستفيدوا".

واستكمل: "فيه ناس طلعت هاجمت واتكلمت، وأشك إن حد فيهم طلع وسأل إيه المنظومة الجديدة، اللي هي عبارة عن مشروع قومي بيضم 12 مليون صاحب معاشات وحوالي 14 مليون مؤمن عليه".

وذكر موسى: "مكتب ممكن يستلم 200 طلب في اليوم وينجز منهم، ولو جاله ألف بيعمل اللي يقدر عليه والباقي يتركن، النظام القديم كان فيه 450 ألف طلب مركونين بسبب هذا التصرف، فلما تيجي تهاجم لازم تسأل الأول؛ لأن ده أمر يخص المصريين".