رئيس الشرطة الأوكرانية: روسيا تجند شابات لقتل الجنود الأوكرانيين

اتهم إيفان فيهيفسكي رئيس الشرطة الأوكرانية، روسيا بتجنيد شابات أوكرانيات لقتل أفراد من ​الجيش الأوكراني، عقب اعتقال فتاة تبلغ ‌من العمر 17 عاما يشتبه في قيامها بمحاولة قتل جندي بناء على تعليمات عميل روسي.

وفي مقابلة نشرتها ​إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية (سينزور دوت نت)، ​اليوم الأربعاء، قال فيهيفسكي، إن هناك ست ⁠حالات قتل مأجور تم ترتيبها هذا العام عبر ​تطبيق المراسلة تيليجرام، وتم إحباط إحداها، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف: "نتحدث عن جرائم ​قتل مخطط لها نظمتها الأجهزة الخاصة للدولة المعتدية ونفذها مواطنون أوكرانيون".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جهاز ​الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، وتتهم أجهزة الأمن الروسية ​كييف بتجنيد روسيين لتنفيذ تفجيرات في روسيا،

وأعلنت المخابرات ‌العسكرية ⁠الأوكرانية، مسئوليتها عن اغتيال العديد من كبار الضباط الروس منذ الحرب الروسية في 2022.

وقال فيهيفسكي، إن المجندين الروس عثروا على شابات عبر منصات ​المراسلة، ووعدوهن ​بالمال السهل ⁠ونسقوا تحركاتهن عن بُعد.

وأضاف أن الشابات تلقين تعليمات بالبحث عن أفراد ​من الجيش الأوكراني على مواقع المواعدة، ​وتلقين ⁠أموالا من مشغليهن لاستئجار شقق لمقابلتهم.

وأضاف أنه جرى إخبارهن بأماكن يمكنهن الحصول فيها على الميثادون، وهو ⁠أفيون ​اصطناعي يستخدم كمسكن للألم ويمكن ​أن يكون قاتلا عند تناوله بجرعات عالية، من أجل خلطه ​بالمشروبات.