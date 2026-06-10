رئيس الشرطة الأوكرانية: روسيا تجند شابات لقتل الجنود الأوكرانيين

اتهم إيفان فيهيفسكي رئيس الشرطة الأوكرانية، روسيا بتجنيد شابات أوكرانيات لقتل أفراد من الجيش الأوكراني، عقب اعتقال فتاة تبلغ من العمر 17 عاما يشتبه في قيامها بمحاولة قتل جندي بناء على تعليمات عميل روسي.
وفي مقابلة نشرتها إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية (سينزور دوت نت)، اليوم الأربعاء، قال فيهيفسكي، إن هناك ست حالات قتل مأجور تم ترتيبها هذا العام عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، وتم إحباط إحداها، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف: "نتحدث عن جرائم قتل مخطط لها نظمتها الأجهزة الخاصة للدولة المعتدية ونفذها مواطنون أوكرانيون".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، وتتهم أجهزة الأمن الروسية كييف بتجنيد روسيين لتنفيذ تفجيرات في روسيا،
وأعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، مسئوليتها عن اغتيال العديد من كبار الضباط الروس منذ الحرب الروسية في 2022.
وقال فيهيفسكي، إن المجندين الروس عثروا على شابات عبر منصات المراسلة، ووعدوهن بالمال السهل ونسقوا تحركاتهن عن بُعد.
وأضاف أن الشابات تلقين تعليمات بالبحث عن أفراد من الجيش الأوكراني على مواقع المواعدة، وتلقين أموالا من مشغليهن لاستئجار شقق لمقابلتهم.
وأضاف أنه جرى إخبارهن بأماكن يمكنهن الحصول فيها على الميثادون، وهو أفيون اصطناعي يستخدم كمسكن للألم ويمكن أن يكون قاتلا عند تناوله بجرعات عالية، من أجل خلطه بالمشروبات.