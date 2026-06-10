بيل جيتس يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الامريكى بشأن علاقته بإبستين

يمثل بيل جيتس الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "ميكروسوفت"، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أنشطة الملياردير الراحل جيفري إبستين وشبكة علاقاته، وذلك للإدلاء بشهادة مغلقة بشأن طبيعة صلته بإبستين خلال السنوات الماضية.

وقال جيتس للصحفيين لدى وصوله إلى مبنى الكونجرس إنه حضر طوعاً للإدلاء بشهادته، معرباً عن أمله في أن تسهم إفادته في دعم جهود اللجنة الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا إبستين، بحسب تقرير لشبكة "سى بى إس" الأمريكية.

وأضاف: "أنا سعيد بوجودي هنا طوعاً للإدلاء بالشهادة، وآمل أن تكون شهادتي مفيدة لعمل اللجنة في سعيها لتحقيق العدالة للضحايا"، قبل أن يتوجه إلى جلسة الاستماع المغلقة دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وتأتي الشهادة في أعقاب تدقيق متزايد في العلاقة التي ربطت جيتس بإبستين، والتي أثارت جدلاً داخل مؤسسة جيتس الخيرية خلال السنوات الأخيرة. وكان جيتس قد أقر في وقت سابق بأن علاقته بإبستين استمرت بين عامي 2011 و2014، وقدم اعتذاراً لموظفي مؤسسته في فبراير الماضي بسبب تلك الصلة.

وأكد متحدث باسم جيتس في وقت سابق أن رجل الأعمال الأمريكي "يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة"، مشدداً على أنه "لم يشهد أو يشارك في أي من الأنشطة غير القانونية التي ارتبطت بإبستين"، وأنه مستعد للإجابة عن أسئلة المحققين.

ويتناول التحقيق أيضاً مزاعم وردت في رسائل إلكترونية أرسلها إبستين إلى نفسه عام 2013 تضمنت ادعاءات غير موثقة بشأن حياة جيتس الشخصية. وقد نفى ممثلو جيتس هذه المزاعم بشكل قاطع، ووصفوها بأنها "سخيفة وكاذبة تماماً".

كما أظهرت رسائل نصية تعود إلى عام 2017 أن إبستين سعى إلى طرح مشروع خيري استثماري على جيتس عبر أحد مستشاريه، إلا أن المشروع لم يرَ النور.

ويعد جيتس أحدث شخصية بارزة تستدعيها اللجنة البرلمانية في إطار تحقيقاتها الموسعة بشأن إبستين وشبكة علاقاته، بعد استجواب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين خلال الأشهر الماضية.

وكان إبستين قد أُدين سابقاً في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالفتيات القاصرات، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل محبسه عام 2019 في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.



