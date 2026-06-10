الاضطرابات في بريطانيا تسلط الضوء على دور ماسك في الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين

بينما يستعد إيلون ماسك، للطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، هذا الأسبوع ــ والذي من المتوقع أن يكون الأكبرعلى الإطلاق ــ فإنه يواصل أيضا نشاطا جانبيا مشحونا سياسيا يتمثل في "تأجيج الاحتجاجات اليمينية المتطرفة في المملكة المتحدة".

وعانت بريطانيا من عدة موجات من العنف والفوضى في الأيام الأخيرة، وذلك في أعقاب مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما على يد شخص سيخي مولود في بريطانيا، تلا ذلك حادث طعن في بلفاست حيث تم اعتقال رجل سوداني في مسرح الجريمة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودأب ماسك، أغنى رجل في العالم، منذ فترة طويلة على نشر خطابات مناهضة للمهاجرين ونظريات مؤامرة على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس".

وفي أعقاب حوادث الطعن، قام مرارا بتضخيم دعوات أطلقها سياسيون ونشطاء يمينيون متطرفون للتظاهر، ما حول حسابه الشخصي إلى مزيج متنافر من المنشورات التي تروج للاكتتاب العام لشركة سبيس إكس، وصور بيانية توثق العنف، ودعوات للترحيل الجماعي.

وكتب ماسك أمس الثلاثاء: "يمكن إنقاذ بريطانيا فقط من خلال استعادة بريطانيا"، في إشارة إلى حزب سياسي يميني متطرف هامشي يقوده عضو البرلمان الوحيد فيه، روبرت لوي.

ووفقا للإحصاءات العامة على منصة إكس إكس، شوهد منشور ماسك نحو 40 مليون مرة.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ومشرعون آخرون، ماسك بالتدخل في الشئون السياسية البريطانية وتأجيج الانقسام.