مالي تعتقل صحفيين بارزين اثنين في أحدث حملة قمع لحرية التعبير

اعتقلت السلطات في دولة مالي اثنين من الصحفيين البارزين خلال اليومين الماضيين، في أحدث حملة تشنها القيادة العسكرية في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، لفرض إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، في ظل وجود أزمة أمنية.

وكانت "ميزون دو لا بريس"، وهي الجمعية الرئيسية للصحافة في مالي، أفادت أمس الثلاثاء، بأن عبد الرحمن كيتا، اعتقل على خلفية تهم لها علاقة بـ "تقويض الوحدة الوطنية ومصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة ومضللة".

وكان كيتا قال في برنامجه التلفزيوني الشهير "جراند جوري"، إن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، تسيطر على بلدة كيدال بشمال البلاد - والتي كانت قد خضعت لسيطرة الجماعة والانفصاليين خلال هجمات منسقة واسعة النطاق بمالي في أبريل الماضي.