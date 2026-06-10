الذهب يلامس أدنى مستوى منذ مارس مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط

انخفض الذهب بأكثر من 3% اليوم الأربعاء، إذ أثارت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بين إيران والولايات المتحدة القلق بشأن رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية الرئيسية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4123.89 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى منذ 23 مارس، وفق وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 3.3% إلى 4147.10 دولار.

وقال تاي وونج، تاجر المعادن المستقل: "تحتاج الأسواق بشدة إلى بعض الأخبار الجيدة بعد صدور أرقام قوية عن الوظائف يوم الجمعة وتهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من صباح اليوم بأن إيران 'ستدفع الثمن' لعدم التفاوض على اتفاق".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق، وستضطر الآن إلى "دفع الثمن". وأضاف الرئيس لاحقا أن الولايات المتحدة ستشن هجوما "قويا للغاية" على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وشنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، إذ يزيد ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على هذا المعدن غير المدر للعائد.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا بنحو 66% أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية والطاقة صعد 0.2% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أبريل نيسان.

وسيوفر إصدار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي غدا الخميس للمستثمرين المزيد من البيانات لتقييم موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 64.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2% إلى 1692.92 دولار بينما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1237.34 دولار.