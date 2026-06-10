مفوضية حقوق الإنسان تعتزم إرسال فريق من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد.

وانجر لبنان إلى الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط في الثاني من مارس، عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، دعما لإيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال تورك: «هذه المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة التقييم هذه، والهدف هو بالفعل النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف -انتهاكات القانون الدولي، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان- وتوثيقها وفي النهاية تقديم تقرير إليكم عن النتائج التي توصلنا إليها».

وقُتل أكثر من 3600 شخص في الغارات الإسرائيلية على لبنان، ونزح أكثر من مليون لبناني. وأعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل، لكن القتال استمر. ويقول لبنان إن إسرائيل شنت ما يقرب من 3500 هجوما منذ إعلان الهدنة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة تؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، إذ يتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل أربعة في لبنان -نحو 1.24 مليون شخص- مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس.