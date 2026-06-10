تراجع حاد في سعر البيتكوين يؤدي إلى خسائر في نصف المعروض

شهد سعر البيتكوين مؤخرا تراجعا حادا إلى حد أنه دفع أكثر من نصف المعروض المتداول منه إلى منطقة الخسارة.

ومع تداول العملة عند حوالي 61 ألف دولار، بانخفاض حوالي 50% عن أعلى مستوياتها القياسية، وكسر جديد دون متوسطها المتحرك لمدة 200 أسبوع، تتراكم الخسائر بسرعة لحصة متزايدة من حامليها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وللمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، يتم تداول أكثر من 50% من العملات بأقل من سعر شرائها، طبقا لما ذكره فيتلي لوندي من مركز أبحاث "كيه 33".

وكانت النسبة 30% فقط قبل شهر، وهذا أحدث مؤشر على الضغط الذي يعاني منه السوق، الذي شهد تراجعا حادا لعدة أشهر.