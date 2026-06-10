ترامب: نحن على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة على وشك إصدار أوامر بشنّ ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور الإيرانية؛ ردًا على مماطلة إيران في المفاوضات.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «نحن على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد محطات الطاقة والجسور الإيرانية، لأن طهران تستغرق وقتًا طويلًا جدًا للتوصل إلى اتفاق».

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن إيران ستتحمل تبعات تأخرها في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الفرصة التي أُتيحت لطهران كانت كفيلة بتحقيق مكاسب كبيرة لها.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء: «لقد تأخروا كثيرًا في التفاوض على اتفاق كان سيُحقق لهم مكاسب هائلة، والآن سيدفعون الثمن!».

وأشار إلى أن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، قائلًا إن معظم وحداته، كالبحرية والقوات الجوية، لم يعد لها وجود.

ولفت إلى أن إيران تعرضت لـ«هزيمة نكراء»، مضيفًا: «إيران مجرد كلام بلا فعل. لقد مات مُستبد الشرق الأوسط!»، بحسب وصفه.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطهران بالمسئولية عن إسقاط مروحية عسكرية أمريكية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت باستخدام ذخائر دقيقة مواقع للدفاعات الجوية ومراكز للتحكم الأرضي ومحطات رادار للمراقبة قرب مضيق هرمز، وذلك عبر مقاتلات حربية، مؤكدة اكتمال العملية بنجاح.

في المقابل، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بسماع عدة انفجارات في جزيرة قشم التابعة لمنطقة بندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى مناطق أخرى على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية جاءت كرد متناسب على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.

ويعكس هذا التصعيد مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل، كما يهدد الجهود الدبلوماسية التي أكد ترامب، مرارًا خلال الأسابيع الماضية أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

من جهتها، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، بينما ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين فجر الأربعاء، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما أفادت وكالة فارس والتلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت ضمن ردها على الضربات الأمريكية.

ترامب: نحن على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة على وشك إصدار أوامر بشنّ ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور الإيرانية؛ ردًا على مماطلة إيران في المفاوضات.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «نحن على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد محطات الطاقة والجسور الإيرانية، لأن طهران تستغرق وقتًا طويلًا جدًا للتوصل إلى اتفاق».

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن إيران ستتحمل تبعات تأخرها في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الفرصة التي أُتيحت لطهران كانت كفيلة بتحقيق مكاسب كبيرة لها.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء: «لقد تأخروا كثيرًا في التفاوض على اتفاق كان سيُحقق لهم مكاسب هائلة، والآن سيدفعون الثمن!».

وأشار إلى أن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، قائلًا إن معظم وحداته، كالبحرية والقوات الجوية، لم يعد لها وجود.

ولفت إلى أن إيران تعرضت لـ«هزيمة نكراء»، مضيفًا: «إيران مجرد كلام بلا فعل. لقد مات مُستبد الشرق الأوسط!»، بحسب وصفه.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطهران بالمسئولية عن إسقاط مروحية عسكرية أمريكية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت باستخدام ذخائر دقيقة مواقع للدفاعات الجوية ومراكز للتحكم الأرضي ومحطات رادار للمراقبة قرب مضيق هرمز، وذلك عبر مقاتلات حربية، مؤكدة اكتمال العملية بنجاح.

في المقابل، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بسماع عدة انفجارات في جزيرة قشم التابعة لمنطقة بندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى مناطق أخرى على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية جاءت كرد متناسب على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.

ويعكس هذا التصعيد مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل، كما يهدد الجهود الدبلوماسية التي أكد ترامب، مرارًا خلال الأسابيع الماضية أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

من جهتها، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، بينما ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين فجر الأربعاء، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما أفادت وكالة فارس والتلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت ضمن ردها على الضربات الأمريكية.