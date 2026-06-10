الوسط الفني ينعى عبد العزيز مخيون: هتوحشنا يا غالي

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان عبد العزيز مخيون، الذي رحل صباح اليوم تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي صنعت مكانته كواحد من أبرز فناني جيله.

نعى الكاتب محمد جلال عبد القوي الفنان الراحل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "الصديق الفنان المصري المحترم والزميل الأعز عبد العزيز مخيون.. وداعًا. دعائي لك بواسع الرحمة والمغفرة إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في مستقر رحمته التي وسعت كل شيء، فإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أعربت الفنانة سيمون عن حزنها لرحيل مخيون، مؤكدة أن علاقة صداقة جمعتها به لسنوات، حيث كتبت: "البقاء لله.. الحزن البالغ على وفاة الصديق الإنسان الفنان المبدع عبد العزيز مخيون. كان ليا شرف اللقاء معه في الكبريت الأحمر 2 - والست عيشة قنديشة، وكانت مشاهدنا سويا رائعة، وظلت الصداقة قائمة حتى أمس. الله يرحمك يا غالي يا محترم".

من جانبه، استعاد الفنان مفيد عاشور ذكرياته مع الراحل، مشيرا إلى أن أول لقاء جمعهما كان أثناء تصوير فيلم "الهروب" عام 1991 عندما كان طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكتب: "كم كنت خير عون لي إنسانيا وفنيا في أولى خطواتي الاحترافية، ثم التقيت بك بعد ذلك كثيرا في أعمال عديدة كان آخرها مسلسل المعلم عام 2024. كنت فنانا مثقفا واعيا مؤمنا بأن للفن رسالة، ومن أولئك الفنانين الذين حرصوا كل الحرص على تقديم ما يؤمنون به".

وأضاف عاشور: "رحلت إلى جوار ربك وتركت إرثا فنيا كبيرا، ارقد في سلام، طيب الله ثراك وعطر ذكراك، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته".

كما نعى الفنان حاتم صلاح، الذي شارك مخيون بطولة مسلسل "إفراج" خلال موسم رمضان الماضي وجسد دور ابنه ضمن أحداث العمل، الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، حيث كتب: "رحمة الله وعفوه وغفرانه للفنان القدير العملاق عبد العزيز مخيون. هتوحشني أوي، وكان ليا الشرف والفخر الكبير إني وقفت أمامك. هتوحشني يا أبو شداد. إنا لله وإنا إليه راجعون".