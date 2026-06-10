صحة غزة: مغادرة 24 مريضا و45 مرافقا للعلاج خارج القطاع عبر معبر رفح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بمغادرة 24 مريضًا و45 مرافقًا عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء، لاستكمال رحلة علاجهم في الخارج.

وقالت في بيان، إن لجنة التحويلات الطبية بالوزارة تواصل جهودها المكثفة في إدارة ومتابعة ملف سفر المرضى، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسهيل إجراءات المغادرة للحالات التي تستدعي العلاج خارج القطاع.

وأكدت الوزارة أن أعدادًا كبيرة من المرضى والجرحى ما زالت بانتظار السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مجددةً دعوتها إلى تسريع إجراءات خروجهم؛ بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ويحفظ حقهم في العلاج والحياة.

وفي السياق ذاته، واصلت الجهات المختصة عند معبر رفح البري الدفع بأفواج شاحنات المساعدات باتجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن تعزيز جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الثلاثاء، بلغ 32150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 683 ألف طن تقريبا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2180 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 607 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.