وجه آليو ديانج لاعب وسط الأهلي رسالة لجماهير الفريق بعد رحيله بانتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

قال ديانج في رسالة بالفيديو عبر الحساب الرسمي للأهلي على منصة إكس "أشكركم جميعا من أعماق قلبي"، مضيفا "بعد ست سنوات هنا في النادي، ستنتهي المغامرة بعدما عشت لحظات لا تنسى".

أشار اللاعب المالي الدولي "جئت إلى هنا لاعبا شابا وسأرحل كأب بعد اكتساب خبرات كبيرة، لقد تشرفت بارتداء قميص الأهلي، وسيبقى في قلبي".

واصل "أشكر مسؤولي النادي والجماهير وزملائي وكل العاملين في النادي، إنهم عائلتي وستظل عائلتي، لا أجد ما أقوله، لقد سعدت كثيرا بارتداء قميص الأهلي، وإذا عاد بي الزمن لاخترت الأهلي بدون تردد، ستبقى لحظة محفورة في ذاكرتي للأبد".

واستطرد "شكرا لكل جماهير مصر، هذا الموسم لم يكن على قدر التطلعات، فالأهلي ناد كبير، واعتاد التتويج بكل الألقاب كل موسم".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن لم يحدث ذلك في هذا العام 2026، والإدارة ستبذل كل ما في وسعها لتكون المواسم القادمة أفضل، وليستعيد الفريق لمستواه، ونعتذر عما حدث، فالأهلي سيعود أقوى وأثق في ذلك".

وكان ديانج البالغ من العمر 28 عاما انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.2 مليون يورو، وكان ركيزة أساسية طوال هذه الفترة تحت قيادة أكثر من مدرب مثل ريني فايلر وبيتسو موسيماني وريكاردو سواريش ومارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وأخيرا ييس توروب.

وتعثرت مفاوضات مسؤولي الأهلي مع ديانج لتحديد تعاقده، ليقرر اللاعب الرحيل، حيث من المتوقع انتقاله إلى أحد الأندية الإسبانية خلال الصيف الجاري.

سجل ديانج 8 أهداف وصنع 11 لزملائه في 250 مباراة، ورحل معارا لمدة عام واحد إلى الخلود السعودي في الموسم قبل الماضي 2024-2025 قبل عودته مجددا إلى الفريق.

وساهم ديانج في تتويج الأهلي بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر ثلاث مرات، ودوري أبطال أفريقيا أربع مرات، إضافة إلى برونزية مونديال الأندية ثلاث مرات.