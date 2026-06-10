اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بلدات بير الباشا وعرابة وصانور جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة للمنازل.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الجيش الإسرائيلي دفعت بآليات عسكرية إلى بلدات بير الباشا وعرابة وصانور، وشرعت باقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وألحقت بها "أضرارا".

وأضافت المصادر أن عدد المنازل التي تعرضت للاقتحام والتخريب في بلدة بير الباشا تجاوز 50 منزلا.

وأوضحت أن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال متواصلة في البلدات الثلاث، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات.

ولم يبلغ على الفور عن اعتقالات أو إصابات جراء العملية.

ومنذ يناير 2025، تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما في محافظتي جنين وطولكرم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.