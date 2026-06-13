مسئولون أمريكيون: ترامب يلتقي قادة مصر وقطر والإمارات على هامش قمة مجموعة السبع

قال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع عدد من قادة الشرق الأوسط، كما سيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا هذا الأسبوع.

وأوضح المسئولون أن ترامب سيعقد اجتماعات منفصلة مع قادة مصر وقطر والإمارات، إلى جانب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهندي. وأضافوا أنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، لكن الزعيمين قد يلتقيان على هامش القمة، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار أحد المسئولين إلى أن ترامب يعتزم طرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القادة المشاركين في القمة، من بينها النمو الاقتصادي والتنمية، ومتانة سلاسل الإمداد، والهجرة غير الشرعية، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يخطط أيضًا للعمل على تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للتقنيات المتقدمة.

وذكر المسئولون أنه من المقرر أن يحضر ترامب مأدبة عشاء في قصر فرساي يوم الأربعاء، قبل عودته إلى واشنطن.