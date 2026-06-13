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- عدم منحي تأشيرة دخول أمريكا يطرح تساؤلات جدية حول احترام حرية الحركة للمسئولين الرياضيين

- من حقي تمثيل بلادي دون أي تمييز.. وتقدمت باعتراض لدى «فيفا»

- فلسطين ستبقى حاضرة في كل المحافل الرياضية مهما كانت محاولات الإقصاء

أعرب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استيائه الشديد من عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026.

وقال الرجوب، في تصريحات لـ«الشروق»: «رغم التزامي الكامل بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة، لم يتم منحي التأشيرة».

وأضاف أن هذا القرار يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ المساواة وحرية الحركة للمسئولين الرياضيين المشاركين في أكبر حدث كروي عالمي، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تكون مساحة للتقارب بين الشعوب بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

وتابع: «ما حدث يعكس، للأسف، استمرار محاولات التضييق على الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية».

وأكد الرجوب: «من حقي كرئيس للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن أمثل بلادي وأن أشارك في الفعاليات المرتبطة بكرة القدم العالمية دون أي تمييز».

وأشار إلى أنه تقدم بالفعل باعتراض رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسيواصل المطالبة بحقه المشروع في الحصول على التأشيرة.

وشدد على أن هذه الإجراءات لن تثني الاتحاد الفلسطيني عن مواصلة الدفاع عن حقوق الرياضة الفلسطينية وإيصال صوتها إلى العالم، مضيفًا: «سنظل متمسكين بحقنا في التواجد والمشاركة في جميع المنصات الرياضية الدولية».

وفي السياق نفسه، أدان الرجوب بشدة ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتأثير على حضور وتمثيل فلسطين في المحافل الرياضية الدولية.

وأكد أن ما جرى ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في سياق «سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل الفلسطينيين والتضييق عليهم حتى في المجال الرياضي».

وأضاف: «لدينا قناعة بأن ضغوطًا مورست لمنع حصولي على التأشيرة، في محاولة لإسكات أي صوت ينتقد الانتهاكات التي تتعرض لها الرياضة الفلسطينية».

واختتم قائلًا: «سنواصل العمل عبر القنوات القانونية والرياضية الدولية للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والتأكيد أن فلسطين ستبقى حاضرة في كل المحافل الرياضية مهما كانت محاولات الإقصاء والتهميش».