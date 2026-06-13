استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

أستشهد 3 فلسطينيين، بينهم عامل نظافة، السبت، إثر استهدافين إسرائيليين لتجمع فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومكب نفايات قرب مخيم البريج وسط القطاع.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، وأسفرت عن استشهاد 983 فلسطينيا وإصابة 3122 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وفي آخر التطورات، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثماني فلسطينيين أستشهدا في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في حي الأمل وسط مدينة خان يونس.

كما أصيب طفل بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية، وفق المصدر الطبي.

وفي وقت سابق السبت، نقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على مكب نفايات قرب مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وذكر مصدر طبي للأناضول أن "فلسطينيا أستشهد وأصيب آخر جراء الغارة الإسرائيلية على مكب النفايات، حيث وصلا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأوضحت مصادر محلية أن القتيل "أحد عمال النظافة في بلدية البريج، واستهدفته الطائرة الإسرائيلية بينما كان يمارس عمله".

والجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بقتله 20 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، زاعما أنهم ينتمون إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أستشهد نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.