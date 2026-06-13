كريم الشناوي يحتفي بفوز محمد طاهر في مهرجان تريبيكا: فرحت بالجائزة كأني أنا اللي كسبت

حرص المخرج كريم الشناوي على تهنئة صديقه المخرج محمد طاهر بعد فوز فيلم "32B: مشاكل داخلية" بجائزة أفضل فيلم قصير، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي، معبرا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد.

ونشر الشناوي عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة مؤثرة استعاد خلالها بدايات صداقتهما، موضحا أنهما التقيا لأول مرة عام 2010 أثناء الاستعداد للسفر لدراسة الماجستير في السينما ضمن منحة مقدمة من مؤسسة فورد، حيث توجه محمد طاهر إلى الولايات المتحدة، بينما سافر هو إلى إنجلترا.

وأشار إلى أن علاقتهما استمرت منذ ذلك الوقت على المستويين الإنساني والمهني، مؤكدًا أن محمد طاهر كان حاضرا في مختلف محطات مسيرته الفنية، سواء كزميل عمل أو كداعم وصديق مقرب، واصفا إياه بـ"الظهر الذي يسند ويشجع ويتحمل الصعاب".

وأضاف الشناوي، أن بصمة محمد طاهر كانت حاضرة في العديد من مشروعاته الفنية، لذلك شعر بأن فوز فيلم "32B: مشاكل داخلية" في مهرجان تريبيكا العريق هو نجاح شخصي له أيضا، قائلاً، "فرحت بالجائزة كأني أنا اللي كسبت".

واختتم رسالته بتوجيه التهنئة إلى محمد طاهر، مؤكدا أن رحلة الفيلم كانت ملهمة ومليئة بالجهد والعمل الهادئ لسنوات طويلة، كما هنأ الكاتب هيثم دبور وجميع أعضاء فريق العمل على هذا الإنجاز الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول لحظة إنسانية مؤثرة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، من خلال معالجة درامية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتقدم رؤية إنسانية تتخللها لمسات كوميدية خفيفة.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وهنا شيحة وأحمد داش وجيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.