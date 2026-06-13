القاهرة الإخبارية: قصف الاحتلال يمتد إلى مختلف مناطق غزة ويزيد من معاناة المدنيين

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على مناطق محددة داخل قطاع غزة، بل تمتد إلى مختلف المناطق المصنفة ضمن خرائط الإخلاء والمناطق السكنية التي لا تزال تضم أعدادًا كبيرة من المدنيين، مشيرًا إلى أن السكان يواجهون بشكل يومي أوضاعًا أمنية وإنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القصف والاستهدافات المتواصلة.

وأوضح «جبر» أن المناطق التي شهدت في السابق إنذارات أو عمليات إخلاء لا تزال تتعرض لعمليات تدمير وقصف يومية، كما أن المناطق السكنية التي يقيم فيها المواطنون الفلسطينيون تشهد بدورها غارات واستهدافات متكررة تنفذها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية أو الطائرات الحربية، ما يوسع نطاق الخطر ليشمل أجزاء مختلفة من القطاع.

وأشار المراسل إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استهدافات مباشرة لمنازل ومنشآت في مدينة دير البلح ومخيم المغازي، إضافة إلى مناطق أخرى تعرضت للقصف سابقًا مثل مخيم الشاطئ ومدينة خان يونس جنوب القطاع، مضيفا أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد عسكري مستمر يطال ما تبقى من البنية التحتية والمرافق المدنية.

وأكد «جبر» أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى تفاقم حجم الدمار والخسائر في قطاع غزة، لافتًا إلى أن العديد من المنشآت والمباني تعرضت للتدمير خلال فترة الحرب الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف، وأن ما تبقى من المرافق والبنية العمرانية يواجه تهديدًا مستمرًا في ظل تواصل القصف والغارات على مناطق متفرقة من القطاع.