الخارجية الإيرانية: التوقيع على اتفاق المبادئ مع واشنطن لن يكون غدا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التوقيع على اتفاق المبادئ مع الولايات المتحدة غدًا الأحد، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه لا يستبعد حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، دعا بقائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت في محافظة همدان، إلى توخي الحذر في تقييم المفاوضات، في ظل ما وصفه بتردد الطرف الآخر، مؤكدًا أن إيران تتعامل مع المسار التفاوضي بواقعية وحذر.

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ أي اتفاق محتمل، أوضح أن الالتزامات ستُحدد الأمر على أساس متبادل، وأن إيران ستحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مقابلة إذا أخل الطرف الآخر بتعهداته.

وأضاف أن التجارب السابقة تفرض ضرورة وضع ضمانات واضحة وآليات تضمن الالتزام المتبادل ببنود أي اتفاق.

وأكد بقائي أن إيران تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، مشددًا على أن طهران لا تنظر إلى جيرانها باعتبارهم خصومًا، وتسعى إلى تعزيز التعاون والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق، رجح رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام. ومع ترجيح إتمام الاتفاق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورًا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل».

وتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، معربًا عن تقديره العميق للشركاء في المنطقة على دعمهم.

واختتم تدوينته بالقول: «نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسًا متينًا لسلام دائم».