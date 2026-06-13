محمد مخلوف يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف محمد مخلوف، لاعب وسط النادي المصري، عن وجود اتصالات أولية من جانب الأهلي بشأن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مخلوف، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة مودرن سبورت: "هناك تواصل بين أنيس بوجلبان، مدير إدارة الاسكاوتنج في الأهلي، ووكيل أعمالي، لكنني لا أعرف إلى أين وصلت الأمور حتى الآن".

وأضاف: "أنيس بوجلبان رشحني للانتقال إلى الأهلي، لكن لا توجد أي تطورات أخرى أو مفاوضات مباشرة معي في الوقت الحالي".

وتحدث لاعب المصري عن مستقبله قائلًا: "يتبقى لي موسم واحد في عقدي مع المصري، وأحب جماهير النادي كثيرًا، لكن اللعب لأندية بحجم الأهلي أو الزمالك يعد شرفًا لأي لاعب، وفي الوقت نفسه المصري نادٍ كبير وله مكانته".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن حسم مستقبله يبقى في يد إدارة النادي، حيث قال: "كامب أبو علي رئيس نادي المصري، هو من سيحدد مصيري في حال وصول أي عرض رسمي خلال الفترة المقبلة".