تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق والمحاور التنموية على مستوى الجمهورية، ومن بينها محور دراو على النيل بمحافظة أسوان، الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية الهادفة إلى تعزيز الربط بين شبكات الطرق الرئيسية ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في جنوب مصر.

وقالت وزارة النقل، اليوم، إن طول محور دراو على النيل يبلغ نحو 18 كيلومترًا، بواقع حارتين مروريتين في كل اتجاه، وبعرض 21 مترًا، ويتضمن 9 أعمال صناعية تشمل 7 كباري ونفقين، بما يجعله أحد المحاور المهمة التي تسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين جانبي نهر النيل.

وأضافت أن المحور يكتسب أهمية خاصة لكونه يربط الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة - أسوان) بالطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان)، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، وهو ما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويختصر زمن الرحلات بين المناطق المختلفة.

وأوضحت أن أهمية المشروع لا تقتصر على تحسين حركة النقل والمرور فقط، بل يمتد دوره لخدمة العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، إذ يربط مناطق التنمية الواقعة غرب النيل بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي، كما يوفر اتصالًا مباشرًا بمناطق الكتل السكنية، بما يدعم حركة المواطنين ويعزز فرص التنمية في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أن المحور يسهم في ربط مناطق المحاجر الواقعة على طريق (بلانة - كلابشة) بالطريق الصحراوي الغربي، الأمر الذي يدعم حركة نقل الخامات والمواد التعدينية ويعزز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل عنصرًا مهمًا في خدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة، من خلال تسهيل حركة النقل والوصول إلى مواقع المشروع، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وذكرت أن محور دراو يدعم أيضًا مشروع استصلاح وزراعة 850 ألف فدان، إلى جانب مناطق الزراعة الواقعة غرب غرب كوم أمبو، بما يسهم في دعم الأنشطة الزراعية وتسهيل نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية، فضلًا عن توفير بنية تحتية متطورة تدعم خطط التوسع الزراعي في المنطقة.

إلى جانب ذلك، يسهم المحور في تحسين الوصول إلى المناطق والمقاصد السياحية بمحافظة أسوان، بما يعزز الحركة السياحية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة، التي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية في مصر.

يُذكر أن تنفيذ محور دراو يأتي ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء المحاور العرضية المتكاملة على نهر النيل، حيث تستهدف الوزارة إنشاء 35 محورًا عرضيًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المحاور على مستوى الجمهورية إلى 73 محورًا، من بينها 22 محورًا في محافظات الصعيد وحدها.

ووفقًا لخطة الوزارة، تم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا حتى الآن، بواقع 14 محورًا في الصعيد و5 محاور في الدلتا، فيما تتواصل أعمال تنفيذ 7 محاور جديدة، تشمل 3 محاور في الصعيد و4 محاور في الدلتا، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الربط بين شرق وغرب النيل.