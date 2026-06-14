اقتنص منتخب قطر تعادلًا مثيرًا أمام سويسرا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سان فرانسيسكو، في كاليفورنيا الأمريكية، جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من جانب منتخب سويسرا، على مجرياتها، مع محاولات قليلة من جانب قطر.

واحتسب الحكم الهندوراسي، سعيد مارتينيز، أول ركلة جزاء في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعدما ركض ريمو فرويلر، مهاجم منتخب سويسرا نحو كرة رأسية أسقطها بريل إمبولو، زميله في الفريق، داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 15.

ونجح فرويلر، في الوصول للكرة قبل حارس مرمى قطر، محمود أبو ندى، الذي اضطر إلى عرقلة مهاجم سويسرا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وسجلها بريل إمبولو بنجاح، معلنًا بها تقدم سويسرا.

ورغم تقدم سويسرا في معظم مجريات اللعب، إلا أن المباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الحارس القطري، الذي نجح في التصدي للعديد من الفرص والتسديدات السويسرية، على مدار شوطي المواجهة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، نجح منتخب قطر في تسجيل هدف التعادل، بعد كرة عرضية، قابلها خوخي بوعلام برأسية قوية، سكنت شباك حارس سويسرا.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخبا قطر وسويسرا على أول نقطة لهما في بطولة كأس العالم 2026، ويتساويان بها مع منتخبي كندا، والبوسنة والهرسك، اللذان تعادلا في نفس الجولة بنفس النتيجة.

وحقق العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام إكوادور والسنغال وهولندا في أول مشاركة عندما استضاف مونديال 2022.